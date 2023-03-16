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منخفض جوي جديد يبلغ ذروته مساء هذا اليوم

16
MARCH
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة صباحا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح بدءا من الظهر لتقارب سرعتها ال55 كم/س، و65 كم/س شمالا، مع ارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات، وتتكاثف الغيوم مساء مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد.
 
وجاء في النشرة الاتي :
 
-الحال العامة:  طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة مع اقتراب المنخفض الجوي المتمركز غرب جزيرة قبرص حيث يبلغ ذروته مساء السبت ويحمل معه امطارا وثلوج وعواصف رعدية ورياح ناشطة، ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.
 
معدل  درجات الحرارة لشهر آذار  من13  الى 21،7 درجة .
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الخميس:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.
 
الجمعة:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح بدءًا من الظهر لتقارب سرعتها ال55 كم/س، و65 كم/س شمالا، مع ارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات، وتتكاثف الغيوم مساء مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد.
 
السبت:  غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معها الرؤية، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق والتي تكون غزيرة احيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة سرعتها 50 كم/س، تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع ال 1900متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال 1600متر.
 
الأحد:  غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة مع ثلوج خفيفة على الجبال على ارتفاع 1700متر.
 
-الحرارة على الساحل من 16 الى 23 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 17درجة، في الداخل من 9 إلى 18 درجة.
 
-الرياح السطحية:   جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين15 و40 كم/س.
 
-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
 
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين70 و90 %.
 
-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
 
-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
 
-ساعة شروق الشمس:  5,49
 
-ساعة غروب الشمس:  17,45
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