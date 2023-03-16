للإستماع إلى سلامة... وفدٌ أوروبي وإجراءات أمنية بمحيط قصر العدل!

A + A -

وصل منذ قليل، الوفد القضائي الأوروبي الى قصر العدل في بيروت، للاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.



ويشهد محيط قصر العدل، منذ صباح اليوم الخميس، امتداداً حتى المحكمة العسكرية ومقر مخابرات الجيش في محيط المتحف الوطني وصولاً الى جسر العدلية، انتشاراً كثيفاً للجيش.



يأتي ذلك بالتزامن مع جلسة الإستماع الى حاكم المركزي رياض سلامة، المرجأة من يوم أمس الاربعاء، والمحددة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في إحدى قاعات مجلس شورى الدولة في قصر العدل.

كما يترافق انتشار الجيش مع إجراءات أمنية مشددة لعناصر قوى الأمن الداخلي في محيط العدلية وداخلها.