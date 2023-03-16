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خاص - بربارة ليف تزور بيروت في 23 آذار: حضٌّ وقلق!

16
MARCH
2023
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خاص tayyar.org -
 
تزور مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بربارة ليف بيروت بين 23 و25 آذار الحالي، في سياق جولة تقودها أيضا الى كل من مصر والأردن وتونس.

ومن المقرر أن تلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وعددا من القيادات السياسية في إطار متابعة نتائج الاجتماع الخماسي في باريس.

في المعلومات الرسمية أن ليف ستحضّ المسؤولين اللبنانيين على الحاجة الملحة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة لوضع لبنان على طريق الاستقرار والازدهار.

وقال مصدر ديبلوماسي إن زيارة المسؤولة الأميركية تأتي غداة المصالحة بين الرياض وطهران الذي لا تنظر إليها واشنطن بارتياح، وفي ذروة الإنهيار اللبناني مع تمدّد المفاعيل السلبية للفراغ الرئاسي والسقوط الحرّ الذي تشهده العملة الوطنية ومعها الإقتصاد المتداعي.

وإذ استبعد المصدر أن تتطرق ليف الى الإتفاق السعودي – الإيراني، لفت إلى أن واشنطن لا تزال على مسافة من المسألة اللبنانية، ولا تبدو راغبة في أن تكون معنية بعمق ما خلا وقوفها، الى حد ما، مع باريس في الجهد الذي تبذله من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي وبدء مسيرة التعافي المالي والإقتصادي.
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