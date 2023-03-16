مصدر في ‎مصرف لبنان يكشف حقيقة استقالة سلامة

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نفى مصدر في مصرف لبنان عبر"المركزية" نفياً قاطعاً ما تم تداوله عن أن الحاكم رياض سلامة قدّم كتاب استقالته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وكان مصدر لصحيفة "نداء الوطن" نقل اليوم معلومات افادت بان "الحاكم أودع ميقاتي كتاب الاستقالة ممهوراً بتوقيعه لكن من دون تحديد التاريخ بانتظار أن تحين اللحظة المناسبة للإعلان عنها في ضوء المستجدات القضائية".

واشار مصدر للصحيفة إلى أنّ "رئيس الحكومة عقد قبل أيام اجتماعاً مطوّلاً مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري تمهيداً ربما لمرحلة ما بعد استقالة سلامة".