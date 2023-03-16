أسرار الصحف ليوم الخميس 16 آذار 2023

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قال خبير في الشؤون الأمنية والعسكرية إن قيادة جيش الاحتلال ومخابراته تشنّ حملة إعلامية لربط عملية مجدو بدور حزب الله لمنح الجيش والمخابرات أسباباً تخفيفية للفشل، باعتبار العدو جهة معترفاً بقدرتها وتفوّقها العسكري والأمني والتهوين مما بلغته عمليات المقاومة الفلسطينية.





خفايا

تساءل مصدر حقوقي عن تبرير الحكومة اللبنانية لعدم اتخاذ قرار بكفّ يد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وتركه في موقع القدرة على التصرّف بأموال الدولة واللبنانيين بعد ادعاء هيئة القضايا في وزارة العدل عليه، بموجب عدم الأمانة وجرائم الاختلاس والتبييض وطلب توقيفه والحجز على أمواله.

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ نائباً من جبل لبنان، مقرّباً من مرشح رئاسي بارز يؤكّد في مجالسه الخاصة أنّه سيكون المرشح البديل في حال تعثّرت حظوظ المرشّح الأساسي.

تقول المعلومات إنّ «حزب الله» أبلغ حلفاءه أنّه هو من سيتولّى تسمية المدير العام الجديد للأمن العام.

رصد أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية ما يفوق العشرين مليون دولار لمعركته الرئاسية، وتولّى متموِّل مغترب تأمين هذا المبلغ، لكنّ «الصرف» لم يبدأ بعد.

اللواء: أسرار

همس

أبلغت عاصمة كبرى شرقية مرشحاً ثابتاً أنه مرشحها، وستعمل على توفير ما يلزم من دعم لهذه الغاية..



غمز

رصدت جهات نيابية عدم حماس فريق مسيحي وازن لإعادة وصل ما انقطع مع تيار منافس، على خلفية «خبية الأمل» في الماضي القريب.



لغز

انشغل ملحقون بتسقُّط معلومات عن عملية مثيرة ومحكمة التنفيذ، وذات أبعاد استراتيجية، واحتمالات ردّ معادٍ عليها.