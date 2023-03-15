حمدان: حادثة "التكزدر" من جنوبي الجنوب بدّا رواق وهدوء تقدير موقف دقيق

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تعليقاً على ما أعلنه جيش العدو الاسرائيلي حول الخرق البشري من جنوب لبنان إلى داخل فلسطين المحتلة، كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

حادثة "التكزدر" من جنوبي الجنوب، إلى ما بعد بعد "الناصرة"، على هضاب الكرمل الفلسطيني، بدّا رواق وهدوء تقدير موقف دقيق، وربطها بالجورة يللي غاطس فيها نتنياهو ..

‏تذكروا قناني البنادول الكيماوي تبع "كولين باول"، وغزو العراق ..

آنذاك كان فيهم الأميركان، اليوم ما فيهم، أما تسويات كبرى أو جنون أكبر ..