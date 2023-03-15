بوصعب غادر الى قبرص.. وهذا ما ستشهد عليه الزيارة

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غادر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى قبرص، مكلفا من رئيس المجلس نبيه بري تمثيل البرلمان اللبناني في مؤتمر الامانة العامة الدولية للجمعية البرلمانية الدولية الارثودكسية

ويرافق بوصعب في زيارته القبرصية النائبان الياس اسطفان واسعد درغام ووفد مرافق ضم مستشار بو صعب القانوني في المجلس النيابي المحامي رمزيي مجاعص.

ومن المتوقع ان تشهد زيارة بوصعب الى قبرص على اجتماعات سيعقدها مع كل من رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس خريستودوليدس كما رئيسة مجلس النواب السيدة انيتا ديميتريو اضافة الى وزير خارجية قبرص الدكتور كوستانتينوس كومبوس.