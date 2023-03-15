الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية التسلّل من لبنان.. ويحقّق بعلاقة "حزب الله"!

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كشف الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم تفاصيل تسلّل أحد الأشخاص من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة وتنفيذه عملية بالقرب من مفرق قرية مجيدو في الشمال الإسرائيلي، لافتاً إلى أنّه يجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان لـ"حزب الله" علاقة بالحادثة.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أنّ "قوات الأمن تقوم بتحييد وقتل المخرب الذي نفذ العملية الارهابية بالقرب من مفرق مجيدو وتعثر بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية".

وأضاف البيان: "يظهر التحقيق الأولي أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع ".

وتابع: "انفجرت الاثنين عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو واسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة حيث قامت قوات الأمن على اثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه بهم بزرع العبوة الناسفة".

وأشار إلى أنّه "أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تم ايقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكل الإرهابي الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية".

ولفت إلى أنّ "التقديرات تشير إلى أن تحييد الإرهابي حال دون وقوع هجوم آخر، ويظهر التحقيق الأولي أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالًا".

وختم البيان: "يجري تحقيق موسع حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط حزب الله الإرهابي فيها".