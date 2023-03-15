living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

" نعيش في أصعب ظرف"... القرم: استحالة استمرار اوجيرو!

15
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم “أننا كنا ذاهبين للانهيار التام في ظل غياب الدعم والمساعدات لقطاع الاتصالات، فالمصاريف بالدولار وقسم من رواتب الموظفين بات بالدولار، ولم يكن امامنا الا خيار تعديل التعرفة ومواكبة مصاريفنا بإيراداتنا”.

 

ولفت، في حديث إلى اذاعة “صوت لبنان”، إلى “أنني اعتبر نفسي أنني بين المطرقة والسندان، من ناحية همّ المواطن الموجوع من الغلاء وارتفاع سعر صيرفة ومن ناحية اخرى استمرارية قطاع الاتصالات”، مشيرًا إلى “أننا نعيش في أصعب ظرف، ولكن بمقارنة مع باقي القطاعات تمكنّا من تحييد قطاع الخليوي عن الازمة”.

 

واكد القرم أن وضع “اوجيرو” يختلف عن وضع شركتي تاتش وألفا، محذّرا من “استحالة استمرار اوجيرو وفق التسعيرة الحالية”، وقال: “ذاهبون على خطى قطاع الكهرباء، إذا لم تصحّح التعرفة في اوجيرو”.

وشدد على أنّ “الاتصالات ليست جزيرة معزولة”، لافتا الى ان “صيرفة تؤثر علينا بشكل مباشر، وهناك مصاريف تزيد كلما ارتفع سعر صرف الدولار”.

وذكر القرم، أنّ “خصخصة القطاعات هي الحلّ، وبما يخص قطاع الاتصالات يجب تطبيق قانون 431 للاتصالات وتعيين مجلسي ادارتي الهيئة الناظمة للاتصالات وليبان تيليكوم وتعزيز المنافسة في هذا القطاع الخدماتي الحيوي”، لافتًا إلى “أننا طلبنا في آخر جلسة لمجلس الوزراء والى حين استكمال المراسيم التطبيقية استرجاع قرار الدفع والقبض لوزارة الاتصلات، بعد أن اصبح بيد وزارة المالية لتسيير هذا المرفق وتسهيل شؤون الموظفين فيه”.

وعن قطاع البريد، شدد القرم على ان “لا نية للتمديد لليبان بوست وهناك صعوبة لوزارة الاتصالات بإدارة هذا القطاع”، آملا في ان “تحصل المزايدة ولكن في حال تعذّر الامر فسندرس أسلم طريقة لاستلام هذا القطاع”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout