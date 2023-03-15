احتكارات واستفادات من تحت الطاولة بحق الصناعيين...هذا ما كشفه بوشكيان!

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تمنى وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان في حديث إذاعي، أن يتم "انتخاب رئيس للجمهورية يؤسس لمرحلة جديدة بعد كل الازمات التي مرت علينا". وتعليقا على استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتأثير الملف على الاقتصاد والصناعة، قال: "لا أتابع الملفات المالية".

وكشف بوشكيان عن "احتكارات واستفادات من تحت الطاولة بحق الصناعيين جراء الدولرة"، معلنا ان "الصناعيين خسروا الكثير".

وتوجه بوشكيان الى المغتربين قائلا: "أنتم سفراؤنا لتسويق المنتج اللبناني".

وعن عودة الثقة مع الدول العربية والخليجية في ما خص القطاع الصناعي، أكد أن "الثقة موجودة والازمة مع دول الخليج غيمة صيف ومرت ونحن اصبحنا في نهاياتها"، وختم مؤكدا أن "لبنان متجه الى مرحلة افضل".