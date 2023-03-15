ما جديد مشاكل نقابة المحطات وموزّعي المحروقات؟ لقاء مع وزير الاقتصاد!

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إستقبل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة وفدا من نقابتي أصحاب المحطّات وموزّعي المحروقات. واستعرض المجتمعون هموم ومشاكل القطاع في ظلّ الأزمة الإقتصادية المتصاعدة والإرتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء وما يتبعه من إرتفاع في سعر الدولار على منصّة صيرفة.

وأكّد سلام على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للحفاظ على قطاع المحروقات ولحماية حقوق المستهلك. وتمّ الإتفاق على التنسيق مع وزارة الطاقة والمياه في سلسلة إجتماعات تُعقد قريبا للحدّ من التخبّط في قطاع المحروقات في ظلّ الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد على الأصعدة كافة.