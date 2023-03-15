حمية: لتفعيل التعاون مع اليابان

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في الوزارة اليوم، سفير اليابان لدى لبنان ماغوشي ماسايوكي، وكانت جولة افق عامة حول اخر النطورات على الصعيد الوطني والدولي.



وأكّد أن "لبنان يسعى دائماً لأن يكون بأفضل العلاقات مع جميع اصدقائه في العالم ،ولا سيما اليابان التي نسعى على صعيد الوزارة لإستكشاف آفاق التعاون معها في مختلف المشاريع والقطاعات التي تعنى بها الوزارة".



وأشار إلى "حرص لبنان حكومة وشعباً على تفعيل التعاون مع اليابان وفتح المجال امام الشركات اليابانية كافة الراغبة في الاستثمار في كل المرافق التي تعنى بها الوزارة".

ولفت ماغوشي إلى "استعداد الحكومة اليابانية للتعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات"، املاً" انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في القريب العاجل".