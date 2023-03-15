ارتفاع في درجات الحرارة.. كيف سيكون طقس الأيّام المُقبلة؟

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وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.



وجاء في النشرة:



-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الخميس حيث يستقر مرحليا حتى ظهر الجمعة مع اقتراب منخفض جوي يحمل معه أمطار وثلوج وعواصف رعدية ورياح ناشطة ويستمر مبدئيا حتى بداية الأسبوع المقبل.

-الطقس المتوقع:



الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة فيتشكل الضباب على المرتفعات، وتهطل الأمطار بشكل متفرق مع انفراجات نهارا، تعود الأمطار ليلا مع رياح ناشطة شمالا وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1900 متر .



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.



الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا وارتفاع اضافي في درجات الحرارة، تنشط الرياح بدءا من الظهر لتقارب سرعتها ال 55 كم/س، و65 كم/س شمالا، مع ارتفاع تدريجي في نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم مساء مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتصبح الأجواء مهيأة لامطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد.



السبت: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة فتسوء معها الرؤية، وتهطل الأمطار بشكل متفرق وتكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 50 كم/س، تتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 1900 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال 1600 متر.