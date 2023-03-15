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مخطط سرقة عبر "التسلّق" يبيء بالفشل في الشوف!

15
MARCH
2023
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بيان جاء فيه، "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات سرقة المنازل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهولين بالتحضير والتخطيط لعملية سرقة منزل أحد المواطنين في محلة عين وزين في الشوف".

وأضاف البيان، "على أثر ذلك كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويتيّهما والعمل على توقيفهما قبل المباشرة بعملية السرقة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكنت الشعبة من تحديد هويتهما وهما يعملان لدى الشخص الذي ينويان سرقة منزله وهما: ا. ح. (مواليد عام 1994، سوري)، م. ش. (مواليد عام 1987، سوري)".

وتابع، "أعطيت الاوامر لدوريات الشعبة للعمل على مراقبتهما تمهيدا لتوقيفهما بالجرم المشهود".

وأكمل البيان، "بتاريخ 7/3/2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من نصب كمين محكم نتج عنه توقيفهما، وذلك أثناء قيامهما بالتسلّق والدخول الى المنزل المذكور لتنفيذ عملية السرقة، وضبط بحوزتهما قفازات".

ولفت إلى أنّ "بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بالتخطيط لتنفيذ عملية سرقة المنزل المذكور في محلة عين وزين. وفي التفاصيل، تبين انهما يعملان لدى صاحب المنزل المذكور وانهما سمعا منه انه يضع مبلغًا من المال في خزنة داخل المنزل، حيث خططا لتنفيذ عملية الدخول اليه عبر التسلق وسرقته أثناء غياب أصحابه عنه، ولكن عملية توقيفهم حالت دون نجاحهما".

وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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