الأسد يبدأ زيارة رسمية لروسيا ويجري اليوم مباحثات مع بوتين

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الوطن السورية: حَطَّ الرئيس بشار الأسد أمس، في العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية هي الأولى له لروسيا الاتحادية منذ بداية الحرب على سورية، بعد زيارتي عمل قام بهما في عامي 2018 و2021، حيث سيجري اليوم في الكرملين مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الرئيس الأسد الذي يرافقه وفد وزاري كبير، حَطَّ في مطار فنوكوفا الدولي في موسكو، وجرت مراسم الاستقبال الرسمية حسب البروتوكول الروسي المعمول به، وكان في استقبال سيادته ممثلاً خاصاً للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وسفير روسيا في سورية ألكسندر يفيموف وسفير سورية في روسيا الاتحادية بشار الجعفري، حيث صعد مدير مراسم وزارة الخارجية الروسية إيغور بوغداشيف إلى طائرة الرئيس الأسد للترحيب به ولدعوته للنزول من الطائرة، فيما كان الممثل الخاص للرئيس بوتين في استقبال الرئيس الأسد عند سلم الطائرة.

وبعد الاستقبال عزفت الفرقة الموسيقية النشيدين الوطنيين السوري والروسي ثم استعرض الرئيس الأسد حرس الشرف وإلى جانبه بوغدانوف، بعد ذلك توجه الرئيس الأسد إلى مقر إقامته في موسكو.

ويبدأ الرئيس الأسد اليوم برنامج الزيارة الرسمية التي سيستهلها بزيارة ضريح الجندي المجهول في موسكو، حيث سيضع إكليلاً من الزهور، وبعد ظهر اليوم سيجري للرئيس الأسد في الكرملين استقبال رسمي يسبق لقاءه بالرئيس فلاديمير بوتين، حيث سيجري الرئيسان حسب معلومات «الوطن»، مباحثات موسعة تحضر فيها ملفات تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وكذلك ستحضر تطورات المنطقة والإقليم وملف الاجتماعات المعنية في بناء الحوار بين دمشق وأنقرة.

وحسب معلومات «الوطن» سيجري وزيرا الخارجية فيصل المقداد والدفاع العماد علي عباس مباحثات منفصلة مع نظيرهما سيرغي لافروف وسيرغي شويغو قبل انضمامهم إلى الاجتماع الموسع بين الرئيسين الأسد وبوتين.

كما سيتم اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الخاصة بتعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي بين البلدين.

الكرملين وفي بيان له أمس أعلن أن الرئيس الروسي، سيعقد مع الرئيس الأسد مباحثات رسمية ستركز على الوضع في سورية، وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

وقال الكرملين: «سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد مباحثات في الكرملين، وسيبحث الجانبان سبل تطوير التعاون الروسي- السوري في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، وآفاق التسوية الشاملة في سورية».

الرئيس الأسد كان قد قام بزيارتي عمل إلى روسيا الاتحادية الأولى جرت في أيار من عام 2018 والتقى في سوتشي نظيره الروسي، فيما جرت زيارة العمل الثانية للرئيس الأسد في أيلول من عام 2021 تزامناً مع ذكرى انطلاق العملية العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب في سورية.