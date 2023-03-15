نداء الوطن: أبو الغيط: للإسراع بالاتفاق على مرشح رئاسي يحظى بالتوافق الداخلي

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

برز أمس تنويه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأهمية الاتفاق السعودي – الإيراني ومفاعيله الأولية الهادفة إلى "إرساء نوع من الاستقرار السياسي والأمني" بين البلدين، بانتظار اتضاح انعكاساته لاحقاً "على سائر ملفات المنطقة"، وإذ شدد في دردشة مع الصحافيين على أنّ "مسألة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية هي مسألة وقت"، أوضحت مصادر مطلعة على زيارة أبو الغيط إلى بيروت أنه "وخلال لقاءات جانبية جمعته مع كل من الرئيسين بري وميقاتي وبعض السياسيين حثّ الجميع علي الاستفادة قدر الإمكان من التحسّن المحتمل في الظروف الإقليمية والإسراع بالاتفاق على مرشح رئاسي يحظى بالتوافق الداخلي، بما يفتح الباب تالياً أمام تحسّن الوضع السياسي وتشكيل حكومة جديدة ومن ثم العمل على النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي في البلد".