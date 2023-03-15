أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 آذار 2023

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الأخبار: علم وخبر



سليم وعون: المصالحة «ماشية»

من نتائج «المصالحة» بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون تراجع الأخير، مطلع الأسبوع الجاري، عن إجراءات اتخذها سابقاً بمنع زوّار سليم من ركن سياراتهم في مواقف داخل حرم الوزارة، والعودة إلى صيانة سيارات موكب وزير الدفاع على نفقة المؤسسة العسكرية. أما في ما يتعلق بالقرارات التي تسببت بالأزمة، والمتعلقة بالتعيينات في المفتشية العامة والدائرة القانونية في وزارة الدفاع وتعليق التعيينات في المحكمة العسكرية وغيرها، فلا يزال النقاش جارياً حولها في انتظار بتها في لقاء «مرتقب» بين الطرفين. فيما لم تصدر عن قائد الجيش بعد أي مذكرة داخلية تلغي المذكرة التي اعتبرت بطاقة تسهيل المرور الصادرة عن مديرية المخابرات بمثابة رخصة حيازة سلاح.

البعريني يتراجع

بعدما أبدى أعضاء في تكتل الاعتدال الوطني حماسة لانتخاب النائب سليمان فرنجية، عاد أعضاء التكتل ووضعوا أنفسهم بتصرف «القرار السعودي»، رابطين موقفهم من فرنجية بموافقة الرياض. وإذا كان موقف كل من النائبين أحمد الخير وسجيع عطية مفهوماً، فإن المستغرب كان موقف النائب وليد البعريني الذي يصنّف منذ الانتخابات الأخيرة بأنه أقرب إلى تيار المردة منه إلى أي طرف سياسي آخر.



شكوى نيابية ضد المصارف

يتجه عدد من أعضاء مجلس النواب إلى رفع شكوى قضائية ضد جمعية المصارف بعد تأكيد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الجمعية قدمت رسالة رسمية إلى مجلس النواب تضمّنت معلومات غير صحيحة كان يمكن أن ينتج منها إقرار تشريعات مغلوطة.



تجاهل افرام

مر إعلان النائب نعمه افرام عن ترشيح نفسه إلى رئاسة الجمهورية «إذا كان إنقاذ البلد يستوجب ذلك» من دون أي رد فعل من الأقربين قبل الأبعدين، إذ آثر حلفاء افرام، من حزب الكتائب إلى النائب ميشال معوض، عدم التعليق على الأمر ما أربك ماكينة افرام وحال دون تفكيرها بأي خطوات إضافية.



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

استبعد مصدر دبلوماسي قيام واشنطن بعمل أمني داخل السعودية أو في المنطقة عموماً رداً على الاتفاق الثلاثي الصيني الإيراني السعودي، خشية أن يؤثر ذلك على التدفق السلس للطاقة من الشرق الأوسط وخشية ذهاب الوضع السعودي إلى الفوضى فتسقط القدرة على ضمان الموارد النفطية.





خفايا

قال مرجع سياسي إن مؤتمراً للحوار يفتح النقاش حول خطة نهوض وطني سياسية اقتصادية تحت سقف الطائف سيتيح وضع رؤية وبرنامج عمل للحكومة المقبلة ما يجعل الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أقلّ صعوبة، حيث مهمة رئيس الجمهورية رعاية التوافق ورئيس الحكومة تطبيق البرنامج.

نداء الوطن: خفايا

يُتوقع أن يلتقي وفد من مجموعة «اتحاديون» التي تدعو إلى الفيدرالية وفداً من «حزب الله» للتباحث في طروحات المجموعة للصيغة اللبنانية.

عُلم أن زيارة الوفد العوني الى بكركي للمطالبة بتقسيم انتخاب بلدية بيروت كانت مدعمة بوثائق عن فساد كبير في المجلس البلدي الحالي والسابق.

اللواء: أسرار

همس

جرت مساعٍ بعيدة عن المتابعة، تقضي بترتيبات غير صادمة لجلسة استجواب حاكم مصرف لبنان، اذا حضر الى قصر العدل اليوم..



غمز

أعاد تصريح قطب وسطي خلط «الحسابات الرقمية» في ما خصّ الرئاسة الاولى، اذا حدث اتفاق مسيحي على سلة مرشحين.



لغز

استغل خبثاء تحويلات التربية لدعم بالدولار للاساتذة والمتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني لدس اسماء من غير الاساتذة ليقبضوا على الـO.M.T.