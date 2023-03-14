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"ليس من باب التخويف على الاطلاق".. خبير الزلازل اللبناني يوضح حقيقة واقعنا الجيولوجي

14
MARCH
2023
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اعلن خبير الزلازل طوني نمر في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" إن "الهزة الأرضية التي حصلت اليوم الى الغرب من جزيرة كريت اليونانية هي بقوة 5.4 درجات وتبعد حوالي 1230 كلم عن بيروت. مركز هذه الهزة (النجمة الصفراء) يقع في نطاق القوس الهيليني (Hellenic Arc)، وهو أحد أضخم التركيبات الجيولوجية في البحر المتوسط".
وأضاف: "ليس هناك أي علاقة بين هذه الهزة وما حدث في تركيا في 6 شباط، ولكن تجدر الاشارة الى أن في العام 365 ميلادي، حدث زلزال على القوس الهيليني جنوب جزيرة كريت بقوة 8.3 درجات، وهو أحد أقوى الزلازل في تاريخ المنطقة، تبعته تسونامي ضخمة على سواحل العديد من شواطئ البلدان المتوسطية".
وتابع: "هذه المعلومات تأتي في سياق التوعية على واقعنا الجيولوجي بمحيط البحر المتوسط، وليس من باب التخويف على الاطلاق".
وختم بالقول: "مرة جديدة، عندما نشعر أو نعرف بحدوث هزة أرضية، يجب الابتعاد عن الشاطئ فوراً من باب الحيطة الى حين جلاء الأمور".

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