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النيابة العامة التمييزية عم تتصدى للجريمة!... القاضية عون: اعتبر هذا الادعاء وسام على صدري

14
MARCH
2023
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غردت القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر":

فيكن من اليوم ترتاحوا يا لبنانيين .النيابة العامة التمييزية عم تتصدى للجريمة!!!!!!قررت اليوم وقبل ذلك ان تلاحق القاضي،يللي عم يكشف مرتكبي الفساد. من هلق ورايح كل محامي،بيقدر،يدعي على القاضي الذي يكشف ارتكابات موكله ويمكنه اللجوءللنائب العام التمييزي الذي يتكفل بملاحقة القاضي

وأضافت: حقيقة شي مؤسف.بدل ما تهتم النيابة العامة بالتفتيش وين راحوا ال٥ مليار دولار الذين حولوا من قبل شركة مكتف الى الخارج في ال٥سنوات الماضية مليار منهم في اوج الازمة و٤ مليار مجهولي المصدر بتروح بتدعي على القاضي الذي كشف هذه الحقيقة بناء على ادعاء،وكيل المرتكب.اكتر من هيك شو بعد في !

يا حضرة النائب العام التمييزي.حضرتك كان عندك موقع على التويتر لاعلام الناس بنتيجة اعمال الملاحقة.النيابة العامة ملزمة باعلام الناس بما تقوم به من أعمال ملاحقة ونتيجتها .تصوروا جريمة قتل ما منقول للناس مين قتل ومين الضحية.!!! في فرنسا وفي كل الدول النيابة العامة تقوم بذلك

وختمت: هذا من البديهيات لان النيابة العامة تدعي باسم الحق العام الذي اوكلها اي المجتمع الدفاع عن حقوقه وحمايته.وهي بموجب هذه الوكالة عليها اعلام المجتمع بالنتيجة.الا في لبنان حيث المطلوب الادعاء على القاضي الذي يلاحق وحماية المرتكب .انا في هذه الحالة اعتبر هذا الادعاء وسام على صدري

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