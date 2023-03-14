عباس الحاج حسن: "هناك شرط واحد في أيّة عملية لإيجاد حلّ"

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أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، الى أننا "اليوم موجودين في الدوحة من أجل تعزيز الثقة مع المحيط العربي من البوابة الزراعية، ونحن كقوة سياسية نؤمن بالحوار ولا شيء سوى الحوار".

ولفت في حديثٍ للـ"جزيرة" الى أن "هناك شرط واحد في أيّة عملية لإيجاد حلّ وهي أموال المودعين، وهي خط أحمر"، مضيفاً أنه "هناك تقارب سعودي ايراني سينعكس ايجاباً لذلك نحن بحاجة الى مبادرات".

وتابع الحاج حسن "نحن متفقون على مواصفات رئيس الجمهورية فلنذهب الى انتخاب رئيس"، مؤكداً أنه "لدينا عدو واحد هو العدو الاسرائيلي و جميع الاخوة العرب هم شركائنا".