البنك الدولي يُحدّد "شرطاً" لتمويل قطاع الكهرباء!

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أكّد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج أنّه, "على لبنان التدقيق في عمل شركته الوطنية للكهرباء من بين إصلاحات أخرى طلبها البنك الدولي قبل أن يفكّر في تمويل قطاع الكهرباء".

قال بلحاج لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "إنّ لبنان ما زال بحاجة إلى إجراء تدقيق في عمل شركة كهرباء لبنان وتفعيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المعلن عنها حديثاً، واستعادة تكاليف تقديم الخدمة من خلال التحصيل".

وأكّد بلحاج، وفق بيان صادر عن مكتب ميقاتي، أنّه "توجد ثلاثة شروط إن نُفّذت، سيكون البنك الدولي مستعدّاً لإعادة النظر في مسألة تمويل قطاع الكهرباء في لبنان."