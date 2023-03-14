"هروب من الحقيقة"... مراد: هناك من أوهمنا أن الرئيس عون وفريقه من أوصل البلد الى ما هو عليه

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اعتبر النائب حسن مراد ان هناك من أوهمنا أن الرئيس عون وفريقه من أوصل البلد الى ما هو عليه وطبعاً هذه النظرية بالنسبة لي هي هروب من الحقيقة والدليل أن الدولار أصبح ١٠٠ الف .

واضاف نحن كجهة سياسية نحمل المسؤولية الى سياسة متبعة منذ سنين وللاسف حتى الان هذه السياسة مستمرة في زمن يجب وضع حد لهذا الانحدار السريع .

وقال في كل البلدان التي تقع فيها أزمة شبيهة بأزمة لبنان يضعوا مصلحة الشعب على السياسة بينما في لبنان للاسف مصلحة الشعب ليست أولوية .

وتابع ملاحظة : آخذين بعين الاعتبار الازمة العالمية وشح الدولار والنكسات الاقتصادية التي تصيب الدول العظمة