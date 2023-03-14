خاص- قاضية التحقيق الفرنسية تفاجئ سلامة في بيروت؟!

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عُلم أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدل في الأيام الأخيرة وبلا طائل، جهدا استثنائيا من أجل تفادي حضور قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي جلسة التحقيق المقررة غدا أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في الاتهام الموجّه إليه بشبهة "الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي والتزوير واستعمال المزوّر".

وكان الوكلاء القانونيون لسلامة قد تقدموا بمراجعة أمام القاضي أبو سمرا استندوا فيها إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ليخلصوا الى عدم جواز حضور قضاة أجانب جلسات الاستماع.

وتزامن تقديم سلامة هذه المراجعة مع معطيات بالغة الأهمية عن اتجاه يسلكه القضاء الفرنسي ينطوي على مفاجآت غير مسبوقة، يخشى وكلاء حاكم مصرف لبنان أن تبلورها القاضية بورسي في بيروت انتظار عودتها الى باريس.