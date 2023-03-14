بوصعب استقبل وفد "مجموعة العمل الأميركي" غابرييل: مستمرون بدعم ومساعدة لبنان

A + A -

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس النيابي اليوم وفدا من منظمة "مجموعة العمل الأميركي من اجل لبنان " برئاسة السفير السابق ادوارد غابرييل الذي اكد "استمرارية دعم ومساعدة لبنان وحث الكونغرس على ذلك ايضا"، كما وشدد على "اهمية موقف الادارة الاميركية لجهة عدم التدخل في الاستحقاق الرئاسي مع التمني باجرائه بأسرع وقت واختيار الانزه والاكفأ والانسب".



كذلك تم استعراض مرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية، اضافة الى ضرورة اقرار القوانين الاصلاحية في سبيل البدء بعملية الاصلاح الانقاذية.