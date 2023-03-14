مواصلة موناكو التحقيق مع نجيب ميقاتي بشأن غسيل الأموال بعد إسقاط لبنان لقضيته

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كتبت ندى موكوران عطالله في صحيفة The National :

كان المحامون يعتقدون أن تحرّك القضاء اللبناني لإنهاء التحقيق بشأن قروض الإسكان سيعرّض قضية إمارة موناكو للخطر؛

أكّد المدعي العام للإمارة لصحيفة The National حصريًا أن موناكو تواصل تحقيقها مع رئيس الوزراء اللبناني الملياردير نجيب ميقاتي بشأن مزاعم غسل الأموال. وسيستمر هذا التحقيق على الرغم من قيام القضاء اللبناني بإسقاط تحقيق منفصل خاص به في مزاعم الاحتيال المرتبطة بخطة قروض الإسكان المدعومة التي يُزعم أنها تضم أفرادًا من عائلة ميقاتي.



وقال مكتب المدعي العام في موناكو: "يجري التحقيق حاليًا في إمارة موناكو وقد أوكل إلى قسم الشرطة القضائية بالأمن العام". وقال المكتب إن المسؤولين لا يمكنهم تقديم مزيد من المعلومات "في هذه المرحلة". طلبت موناكو المساعدة القانونية المتبادلة في كانون الثاني من العام الماضي من السلطات اللبنانية في تحقيقها مع السيد ميقاتي وأقاربه بشأن مزاعم غسل الأموال فيما يتعلق بالقروض المدعومة.

السيد ميقاتي مرتبط بثلاث شركات في موناكو ، بما في ذلك إدارة Sam M1 ، وكان لديه، وفقًا للطلب، العديد من الحسابات المصرفية في الإمارة، والتي تم إغلاقها.

فتح لبنان تحقيقه الخاص في قضية قروض الإسكان في عام 2019 ، بعد مزاعم بأن سياسيين وأثرياء استفادوا من قروض احتيالية مدعومة من البنك المركزي.

وبحسب المزاعم، كان من بينهم أفراد من عائلة ميقاتي. بقي الملف لمدة عامين لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة. لكن المدعي العام اللبناني غسان عويدات أبلغ موناكو في آذار من العام الماضي أن التحقيق المحلي أُسقط في الشهر السابق. وقال إن القضية "انتهت بتقديم المستندات إلى قاضي التحقيق في بيروت، الذي أصدر قراراً بصرف النظر، وأن هذا القرار نهائي" ، في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة ناشيونال.

كان بعض المحامين يخشون في ذلك الوقت من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض القضية في موناكو ، حيث يتمتع ميقاتي بمصالح كبيرة. قال المحامي الدولي كريم ضاهر، عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساءلة المالية الدولية: "عليك إثبات أن هناك جريمة أصلية، وتمّ غسل عائداتها غير المشروعة في الخارج، لتأسيس عملية غسيل أموال".

وتابع، "إذا نفى القضاء اللبناني أن الجريمة قد ارتكبت في الأصل على أراضيه، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الإجراءات الأجنبية. يعتمد ذلك على نطاق الإجراء". لكن السيد ضاهر أشار أيضاً إلى قضية تيدي أوبيانغ، نجل رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو؛ في عام 2017، أدين تيدي أوبيانغ غيابياً من قبل محكمة فرنسية بتهم الاختلاس وغسيل الأموال والفساد وإساءة استغلال الثقة.

وطالبت المحكمة بمصادرة أصوله في فرنسا رغم تبرئته في غينيا الاستوائية من نفس التهم. قال ضاهر: "يمكن للقضاء في موناكو أيضًا رفض قرار لبنان، من خلال تطبيق نفس النهج الذي اتبعته المحاكم الفرنسية في قضية تيدي أوبيانغ سيئة السمعة، إذا اعتبرت هذه الخطوة محاولة واضحة لتبرئة مسؤول سياسي".

حيلة سياسية؟

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعد عقود من سوء الإدارة وتبديد الأموال العامة، والتي تمكنت الطبقة الحاكمة حتى الآن من الإفلات من أي محاسبة عليها. بالنسبة لشيربا، وهي هيئة فرنسية لمكافحة الفساد، كانت الخطوة لإغلاق قضية ميقاتي في لبنان، بعد شهر واحد فقط من طلب موناكو للمساعدة القانونية المتبادلة، محاولة لعرقلة التحقيق. قال مؤسس شيربا ومحاميها وليام بوردون: "حيل كبار السياسيين للهروب من الملاحقة القضائية الأجنبية عن طريق نسف تصرفات القضاة المحليين تعود إلى زمن بعيد". وأشار إلى أنه بينما قال القاضي عويدات إن القضية رُفضت بناءً على أسُسها الموضوعية، قال القاضي الذي يتعامل مع القضية إن التحقيق قد توقّف. وقال: "لن يكون من المعقول أن ينخدع المدعي العام في موناكو بهذه الحيلة لإلغاء الإجراءات التي فتحت ضد ميقاتي".

تعرض ميقاتي، قطب قطاع الاتصالات من طرابلس، إحدى أفقر مدن لبنان، لانتقادات في عدة حالات لتدخله في القضايا. ونفى التدخل في عمل القضاء. وقال ماهر ميقاتي، نجل رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي اتصلت به صحيفة "ذا ناشيونال"، إن التحقيق اللبناني بدأ بـ "مزاعم ذات دوافع سياسية تتعلق بمكاسب غير مشروعة من القروض المدعومة ، والتي رفضتها الأسرة بالكامل".

وقال إن طلب موناكو "طبيعي فقط بسبب الوجود الاقتصادي والمادي المحكم لأفراد عائلة ميقاتي في موناكو" ، لكن مثل هذه الطلبات عادة ما تظل "سرية للغاية وسرية". وقال ماهر ميقاتي: "سبب تسريبها للجمهور، في رأينا، هو جزء من حملة التشهير المستمرة ذات الدوافع السياسية". كما قال ان السلطات في موناكو لم تتصل رسميًا بأي من أفراد عائلته ولم يتم توجيه أي تهم.

"انتهاكات صارخة"

تم فتح قضية القرض السكني في لبنان بعد تسريب تقرير أرسلته لجنة الرقابة على البنوك إلى حاكم البنك المركزي رياض سلامة في عام 2018. حددت عدة انتهاكات، بما في ذلك حقيقة أن القروض التي كان من المفترض أن يتم صرفها على أساس لمرة واحدة فقط للأفراد، تم منحها للشركات. وزعم التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة The National، أن "ست شركات عقارية تابعة لمجموعة ميقاتي ... تلقت تسعة قروض عقارية" من بنك عودة. أصدر المصرف اللبناني قروضاً تزيد قيمتها على 22 مليار ليرة لبنانية في عام 2010 (تعادل في ذلك الوقت حوالي 14.6 مليون دولار) في عام 2010 و 14 مليون دولار في عام 2013.

بناءً على هذه الاكتشافات، فتحت القاضية غادة عون قضية في تشرين الأول 2019. وبعد فترة وجيزة تم استبعادها من هذا التحقيق من قبل مدعي عام التمييز القاضي عويدات وسط عداء مفتوح بينهما. ثم عهد السيد عويدات بالملف إلى السيد أبو سمرة. ووصفت منظمة "المفكرة القانونية" التي تتخذ من بيروت مقراً لها، قرار السيد أبو سمرة بإسقاط القضية بأنه "انتهاك صارخ" لمبادئ القانون الجنائي. قال محامو المجموعة الحقوقية إن نسخة جديدة من قانون الإثراء غير المشروع اللبناني ألغت أي حد زمني لملاحقة مثل هذه القضايا، لكن القاضي قرر تطبيق النسخة القديمة "دون توضيح السبب". إضافة إلى ذلك، احتسب القاضي مدة التقادم من تاريخ منح القرض الأخير، وهو ما يخالف القانون القديم، على حد قولهم. وتنص النسخة القديمة من القانون على أن التقادم لمدة ثلاث سنوات يبدأ عند اكتشاف المخالفة أو عند زوال آثار الجريمة، والتي يقول المحامون إنها إما 2018، عند فض الفضيحة، أو عند سداد آخر قرض بعد 2019. في كلتا الحالتين، كان من الممكن أن يكون ذلك في غضون ثلاث سنوات من الإصدار القديم لقانون الإثراء غير المشروع عندما تم فتح التحقيق اللبناني في عام 2019.

ومع ذلك ، دافع أحد كبار القضاة عن قرار القاضي أبو سمرة: "تم التخلي عن الملف بسبب مسائل إجرائية وليس بسبب مزاياه". وقال المسؤول لصحيفة ذا ناشيونال ، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن القانون القديم طبق لأن الوقائع حدثت قبل صدور القانون الجديد. "لقد مرت أكثر من ثلاث سنوات بين آخر قرض في عام 2013 وبدء الإجراءات. لا يمكننا القول أنه تم اكتشاف الحقائق في عام 2018 لأنه لم يتم فعل أي شيء لإخفاء عملية الشراء، وجميع المعلومات متوفرة في السجل العقاري".