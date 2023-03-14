وتحتل مدينة طرابلس الشمالية، العاصمة الثانية للبنان بعد بيروت، موقعا متقدما على بارومتر قياس مستويات الانفجار الاجتماعي المرتقب، نظرًا للغبن الذي أصاب سكانها منذ عشرات السنين، مما أدى إلى إدراجها في خانة أفقر الدول الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الوكالات المتخصصة في منظمة الأمم المتحدة.

خصائص المدينة وهواجسها؟

يُجمع الباحثون على أن التاريخ القديم خصّ طرابلس (تري بوليس) باحتضان أول مجتمع تعدّدي في منطقة الشرق الأوسط:

"حيّ الصوريين" القادمين من مدينة صور.

"حيّ الصيدانيين القادمين من مدينة صيدا.

"حيّ الأرواديين" القادمين من جزيرة أرواد السورية.

لكن المدينة راحت تفقد ميزات تألقها، بالتدرج، سواء في أعقاب تأسيس "دولة لبنان الكبير" العام 1920 أو في أعقاب الحصول على الاستقلال عن فرنسا وانبثاق فجر "الجمهورية اللبنانية" العام 1943، لا سيما في محطتين هامتين: