مولوي اطلع من الشواربة على تجربة عمان في تطوير العمل البلدي وعرض مع ألبرتين شؤون مكافحة المخدرات

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، وتم استعراض لتجربة عمان في تطوير العمل البلدي والعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

نواب

واستقبل مولوي النواب: علي فياض، ابراهيم الموسوي، وأمين شري، وعرض معهم الأوضاع العامة.

كما استقبل النائبين حسين الحاج حسن وايهاب حمادة وبحث معهما في شؤون إنمائية.

والتقى مولوي النائبين وليد البعريني وأحمد الخير وتم البحث في شؤون شمالية تتعلق بمنطقتي المنية وعكار.

واستقبل أيضا النائب بلال الحشيمي وعرض معه الأوضاع وشؤونا بقاعية.

ألبرتين

وبحث مولوي مع الممثلة الاقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC كريستينا ألبرتين في شؤون تتعلق بمكافحة المخدرات في لبنان ودور وزارة الداخلية الناشط عبر الأجهزة الأمنية المختصة.

وفد من شيخلار

واستقبل مولوي أيضا وفدا من بلدة شيخلار واطلع على مطالب الأهالي وحاجاتهم.