مزيد من المعزين بوفاة والد مدير موقع tayyar.org و العائلة تشكر الجميع

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انتهت التعازٍ بوفاة المرحوم المحامي نعمة الله باسيل والد مدير موقع ال tayyar.org المهندس باتريك باسيل و شقيقه الدكتور الان باسيل العضو المؤسس للموقع.



و قد اتصل معزيا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل.



و قد حضر معزيا دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب و النائب ندى البستاني ممثلة الوزير باسيل في مراسم الجنازة و النواب السادة سيمون ابي رميا، الان عون، جورج عطالله، ادكار طرابلسي، غسان عطالله و النواب السابقون ادي معلوف و ناجي غاريوس و المونسنيور كميل مبارك و رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري و مدير عام المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود كما حضرت نائبتا رئيس التيار الوطني الحر السيدة مارتين نجم كتيلي و الاستاذة مي خريش و عدد من الاصدقاء و الزملاء الاعلاميين و المحامين و الصحافيين و الفنانين و الناشطين و الاقارب.

كذلك اتصل معزيا الوزير غازي العريضي و النائب ابراهيم كنعان و عدد من الاصدقاء و الزملاء.



و قد شكرت عائلة الفقيد جميع المعزين لوقوفهم الى جانبها في هذا المصاب الاليم متمنية للجميع دوام الصحة و العافية.