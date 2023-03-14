خبيرة تكشف الكثير عن وضع سعر الدولار.. ماذا قالت؟

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تقول الصحافية المختصة بالشأن الاقتصادي سابين عويس إن "سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، بات متفلتاً من أي ضوابط وخارج عن السيطرة، ولا يمكن وضع سقف له"، مشيرة الى أن "أكبر دليل على ذلك هو ما حصل اليوم مع تسجيل العملة اللبنانية هبوطاً دراماتيكياً لمستوى يفوق الـ 100 ألف ليرة للدولار الواحد".



وترى عويس أن انهيار الليرة اللبنانية، ناتج في جزء أساسي منه عن قرار سياسي، يقضي باستغلال أي مناسبة للضغط على العملة عبر عمليات المضاربة في السوق السوداء وتهريب الدولارات للخارج، وبالتالي فإن سعر العملة اللبنانية بات غير مبني على عوامل علمية، مشيرة إلى أن "تأثر سعر الصرف سلباً بقرار إغلاق المصارف سيكون طفيفاً، بسبب توقف عمليات بيع الدولار للمواطنين في المصارف عبر منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان".



وأكدت عويس أنه في حال تراجعت المصارف اللبنانية عن إضرابها، وعادت منصة "صيرفة" للعمل، فإن ذلك لن يؤثر إيجاباً على اتجاه العملة اللبنانية، وهو أمر حصل في السابق حيث تبين أن المنصة باتت تتبع السعر في السوق السوداء، وذلك مع عدم قدرة إجراءات مصرف لبنان على إحداث أي تدخل فاعل في السوق سوى لساعات معدودة، مجددة تأكيدها على أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية أصبح بلا سقف، وأن التراجع الذي سجلته العملة اللبنانية في الساعات الأخيرة لن يكون الأخير.



وختمت عويس حديثها بالإشارة الى أنه بات واضحاً أن المسار القضائي سلك طريقه بالنسبة لحاكم مصرف لبنان، حيث لن يتم التجديد له عند انتهاء ولايته في الصيف المقبل.