سلسلة لقاءات لقائد الجيش: أثمّن المساعدات الأميركية للجيش ودورها الأساسي في تخفيف وطأة الأزمة عنه

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون وفداً من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان ATFL برئاسة السفير السابق إدوارد غابريال، واطّلع أعضاء الوفد على المهمات التي يقوم بها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره، والصعوبات التي يمر بها في ظل الأزمة الحالية وسبل مساعدته لتخطيها.

من جهة أخرى، ثمّن العماد عون المساعدات الأميركية للجيش ودورها الأساسي في تخفيف وطأة الأزمة عنه، مؤكداً استمراره في تحمل مسؤولياته الوطنية.

كما استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، ثم رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق، وتناول البحث شؤوناً مختلفة.