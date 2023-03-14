مارون عن خبر انسحابه من حلقة على "المنار": أقلام رخيصة!

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صدر عن النائب شربل مارون البيان التالي:

يتم التداول بخبر كاذب مفاده أنني انسحبت من حلقة على المنار لايصال رسالة بالغة السلبية أرادت قيادة التيار الوطني الحر إرسالها إلى حزب الله، يهمّني أن أؤكد أن الأمر عار تماماً عن الصحة ولا أساس له وسبب إرجائي للظهور على المنار هو لأسباب وفاة عائلية على أن أكون قريباً في حلقة على القناة.

إنني وإذ آسف للدرك الذي وصلت اليه بعض الأقلام الرخيصة، أدعو الجميع الى استقاء أي خبر متعلق بي من مصدره خصوصاً أن مكتبي الاعلامي جاهز دائماً للرد على أي سؤال وأنا بدوري لا أبخل بالتجاوب مع أي وسيلة إعلامية.