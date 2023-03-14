خبرٌ "سارّ" من مولوي بشأن النافعة

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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي, اليوم الثلاثاء, اجتماعا ضم وزير المال يوسف خليل، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، النائبين سجيع عطية وأحمد خير، المدير العام للمالية جورج معراوي ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود.



بعد الاجتماع، قال الوزير مولوي:"اجتماعنا اليوم كان الهدف منه اطلاع دولة الرئيس على الخطوات التي نتخذها لاعادة العمل في هيئة ادارة السير (النافعة)".



وأضاف, "اتفقنا مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومع اللواء عثمان على ان يكون هناك 15 ضابطا و15 رتيبا مدربون للعمل على الكومبيوتر لنتمكن من تشغيل النافعة في الدكوانة وحتى في المناطق ، مع تبسيط المعاملات".

وتابع, طلقد مددنا مفاعيل رخص السوق حتى نهاية العام لكي نخفف الضغط عن النافعة وليتمكن المواطنون من الاستمرار في القيادة بطريقة قانونية. بالنسبة الى الشركات التي تتعامل مع النافعة، فان رئيس ادارة هيئة السير بالتكليف محافظ بيروت مروان عبود سيجري الاتصالات اللازمة, دولة الرئيس اكد تأمين كل المستلزمات لتشغيل النافعة وتلبية أمور المواطنين".



وختم مولوي, "الأمور على السكة والنافعة ستفتح مجددًا قريبا".