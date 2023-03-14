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وفد من حزب الطاشناق برئاسة بقرادونيان زار حلب لتقديم المساعدات لمتضرّري الزلازل

14
MARCH
2023
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بمبادرة من لجنة الطوارئ في حزب الطاشناق وصليب إعانة الأرمن، تم إرسال، يوم الأحد ١٢ آذار ٢٠٢٣، مساعدات، من ملابس ومواد غذائية وغيرها، لمتضرّري الزلازل في حلب. وقد شارك في هذه المبادرة عائلات وطلاّب وشباب لبنانيين من أصول أرمنية.

وبهذه المناسبة زار وفد من اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان برئاسة الأمين العام النائب هاغوب بقرادونيان، مدينة حلب واجتمع الوفد مع الجهات المحليّة المسؤولة للإضطلاع أكثر على حالة المدينة ومجتمعها بعد الزلزال.

أكّد بقرادونيان، خلال الزيارة، فكرة التضامن بين الشعب اللبناني والشعب السوري، مستذكرًا وقوف سوريا إلى جانب لبنان في ظروف صعبة أيضًا، وآملاً أن يتغلّب الشعب السوري على هذه الصعوبات لتعود الإبتسامة مرّة جديدة على وجوه الجميع.

من جهته، عبّر ممثل الهيئات الوطنية في سوريا، فريج ياكوبيان، عن تقديره البالغ لهذه المبادرة من قبل اللبنانيين الأرمن.
بدوره، شكر مطران أبرشية حلب ماغار أشقريان، بإسم الشعب الأرمني بأسره، اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان والأرمن اللبنانيين، على هذه المبادرة.
 
 
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