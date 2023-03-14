"جرم إضافي لميقاتي".. حرفوش: نهاية عضو ثاني من المنظومة!

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كتب صاحب مبادرة "جمهورية لبنان الثالثة" عمر حرفوش على صفحته عبر "فيسبوك"، "طلب مكتب المدعي العام في موناكو من الشرطة القضائية بالأمن العام التحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بجرم تبييض الاموال، خصوصاً بعد الشكوك بمحاولتهم تغيير أسماء أصحاب شركاتهم أو المستفيدين منها بدول مختلفة تحسباً لاحكام قضائية أو لعقوبات قادمة، وهو جرم إضافي يعاقب عليه القانون الدولي".



وأضاف، "هذا يعني أن كل ما قلته منذ أشهر عن الموضوع صحيح 100%. ويعني أيضاً قرب نهاية عضو ثاني من المنظومة، بعد أن وصلت القاضية الفرنسية بوروزي للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي آخر مرحلة قبل صدور الاتهام (أو عدمه) بتبييض الأموال".



وتابع حرفوش، "أما القادمين على الائحة من المنظومة فهم ثلاثة. أصبحوا يعرفون أن الكماشة اقتربت منهم".