living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمطارٌ وثلوج... إليكم طقس الأيام المقبلة!

14
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائما مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال فترة قبل الظهر، بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع حدوث انفراجات واسعة، على ان تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز فوق قبرص، يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى مساء يوم الأربعاء، حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا، ومن المتوقع ان يعود الى متقلب اعتبارا من مساء الجمعة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا بخاصة فترة قبل الظهر وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتقارب الـ 60 كلم/ س، تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة فتلامس الـ1800متر.

الأربعاء: غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال فترة قبل الظهربخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع حدوث انفراجات واسعة، على ان تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

الخميس: غائم جزئيا يسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس خلال النهار.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة ويتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة اعتبارا من فجر السبت مع ثلوج على ارتفاع 2100 متر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout