خاص - ميقاتي يسوّق في الفاتيكان مرشحه الرئاسي.. وموناكو تؤكد التحقيق معه في "مزاعم تبييض الأموال"!

A + A -

خاص tayyar.org -



تبيّن لمصادر كنسية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعمل على تسويق خيار رئاسي في زيارته المرتقبة الى الفاتيكان، يتوافق مع أجندته السياسية والشخصية.



وفي اعتقاد ميقاتي، وفق أوساط سياسية رفيعة، ان هذا الخيار الرئاسي في حال نجاحه سيمنحه حصانة سياسية وقضائية حيال ما هو متوقّع أن يواجهه قضائيا في الخارج، وخصوصا في موناكو (مزاعم تبييض أموال) وسويسرا (ورود اسمه في قضية مرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة).



وكان تردد أن ميقاتي أعلم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في زيارته أمس الإثنين، بنيته مناقشة أفكار رئاسية مع مسؤولين في الفاتيكان، وكان يقصد أمين سرّ الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وأنه سيطرح اسما محدّدا يرى أنه يحوز الصفات اللازمة لانتخابه رئيسا للجمهورية.

ويزور ميقاتي الفاتيكان غدا على وقع تأكيد المدعي العام في إمارة موناكو "استمرار التحقيق معه في شأن مزاعم تبييض الأموال"، وفق ما ذكرت اليوم صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية.



أضافت الصحيفة: "سيستمر هذا (التحقيق) على الرغم من قيام القضاء اللبناني بإسقاط تحقيق منفصل خاص به في مزاعم الاحتيال المرتبطة بمخطط قروض الإسكان المدعوم الذي يُزعم أنه يشمل أفراد من عائلة ميقاتي.



وقال مكتب المدعي العام في موناكو للصحيفة الإماراتية: "التحقيق جار حاليا في إمارة موناكو وقد أوكل إلى قسم الشرطة القضائية بالأمن العام"، و"المسؤولون لا يمكنهم تقديم مزيد من المعلومات في هذه المرحلة".