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نفّذا أكثر من 15 عملية سرقة ووقعا بكمين محكم!

14
MARCH
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه, "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيارات والدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، رصدت القطعات المختصّة في الشّعبة نشاط عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية في بلدة المنية الشمالية".

وأضاف, "من خلال الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّة منفذَي عمليات السّرقة المذكورة، وهما كلٌّ من: ي. ق. (مواليد عام 1997، سوري), خ. ج. (مواليد عام 1995، سوري) وهو مطلوب بجرائم سرقة وإقامة غير مشروعة, وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما".

وتابع, "بتاريخ 6-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من نصب كمينٍ محكمٍ في البلدة ذاتها، أسفر عن توقيفهما".

وبالتحقيق معهما، "اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تنفيذهما أكثر من 15 عملية سرقة دراجة آليّة في المنية، كما اعترفا بقيامهما ببيعها لأحد الأشخاص، العمل جارٍ لتوقيفه".

ووفق البلاغ, "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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