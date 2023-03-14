فشل اجتماع وزير التربية لفرملته: التعليم الخاص إلى الإضراب أيضاً

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من أمام مكتب وزير التربية عباس الحلبي، أعلن رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، الإضراب في المدارس الخاصة، ابتداءً من صباح اليوم، واضعاً الإدارات المدرسية أمام مسؤولياتها في ضياع العام الدراسي. وكانت محاولات الوزير، أمس، لفرملة تحرّك المعلمين، المقرّر مسبقاً، قد باءت بالفشل، بعد مقاطعة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للقاء استبق فيه الحلبي الإضراب، بذريعة إيجاد صيغة توافقية بين النقابة وأصحاب المدارس تمنع التعطيل. مصادر الاتحاد تنفي لـ”الأخبار” أن “نكون تلقينا أي دعوة رسمية من وزارة التربية لأي اجتماع، وقد فوجئنا به على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرنا بالتالي أننا غير معنيين بالأمر، وتابعنا بعدها المجريات عبر وسائل الإعلام”، فهل دعا الوزير المؤسسات فعلاً أم أن المؤسسات هي التي تتهرّب من المواجهة مع المعلمين؟

من جهته، لبّى محفوض وخمسة أعضاء من المجلس التنفيذي للنقابة دعوة الوزير، في خطوة إظهار حسن نية، كما قال النقيب لـ”الأخبار”، إلا أن النقابة فوجئت بعدم حضور أيّ من ممثلي الاتحاد إلى طاولة الاجتماع، على رغم أن “قضيتنا عالقة مع المدارس وليس مع وزارة التربية”. ولما سأل محفوض المدير العام للتربية ورئيس مصلحة التعليم الخاص، عماد الأشقر، عن سبّب تغيب الاتحاد، أجابه، (بحسب ما نقل محفوض عن الأشقر) بأن بعض الأعضاء مرتبطون بواجب تعزية، فاستغرب محفوض الجواب، “إذ ليس منطقياً أن لا يكون أي من الأعضاء العشرين قادراً على تمثيل الاتحاد في اجتماع مصيري كهذا”. ورأى أن “عدم المشاركة في اللقاء هو إهانة لكل معلم في المدرسة الخاصة وللمرجعية التي دعت إلى الاجتماع”.