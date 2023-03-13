سلامة يمثل الأربعاء أمام القضاء الأوروبي، فما مصير الملف اللبناني؟

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أكدت معلومات الـtayyar.org أن المعنيين في القضاء اللبناني قد أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوجوب الحضور الى جلسة استماع الأربعاء مع محققين أوروبيين، وصلوا الى بيروت الاثنين وتستمر زيارتهم حتى نهاية الأسبوع. وفي هذا الاطار أكدت مصادر قضائية مطّلعة لموقعنا أن سلامة سيمثل أمام الوفد بإشراف قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا صباح الأربعاء مع عدد من معاونيه وذلك بالملف المتعلّق بالاستنابة القضائية الفرنسية.

وأضافت المصادر أنه في ما يتعلّق بالملف اللبناني المحال من النيابة العامة الاستئنافية الى أبو سمرا فإن الدفوع الشكلية ستُقدّم وعلى الأرجح سيتم إرجاء الجلسة.