تعميم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية تعرض لحادث صدم في محلة الرملة البيضاء

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: :بتاريخ 25-2-2023 تعرض رجل مجهول الهوية على متن دراجته الهوائية لحادث صدم في محلة الرملة البيضاء، نقل على إثره إلى مستشفى بهمن، وقد توفي المصاب متأثرًا بجراحه بتاريخ 12-3-2023، وأن الجثة موجودة في براد المستشفى المذكورة.

أوصاف الجثّة: في العقد الخامس من العمر، أسمر البشرة، أسود الشعر، معتدل البنية، طول قامته /180/ سنتم تقريباً.



لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمفرزة سير بيروت الأولى في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 395888-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".