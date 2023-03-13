يوقيف شخصين على حاجز ضهر البيدر ينقلان المخدّرات من البقاع إلى بيروت

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

“بتاريخ 12-3-2023، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بسيارة نوع “مرسيدس 230″ وذلك على مسلك البقاع / بيروت، وتمكنت من ضبطها وتوقيف سائقها، ويدعى:

– م. خ. (مواليد عام 1997، مكتوم القيد)

كما ألقت القبض على الشخص الذي كان برفقته، ويدعى:

– ح. د. (مواليد عام 1993، لبناني)

بتفتيش المركبة الآلية عثرت بداخلها على /147/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادتي الباز كوكايين والكوكايين، كما ضبطت مسدسًا حربيًا بحوزة الثاني.

أودعا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته”