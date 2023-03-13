living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فرعية الصندوق السيادي استمعت "لهيئة البترول" كنعان: المسار جدّي وعلمي وسنضع اللمسات الأخيرة على القانون بعد الاستماع الى خبير نروجي

13
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

عقدت اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل.

وحضر النواب: ملحم خلف، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، غادة ايوب، جهاد الصمد، بلال عبدالله، غسان حاصباني، محمد خواجة، حسن فضل الله، رازي الحاج، ابراهيم منينمة، الان عون، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، مارك ضو، ميشال معوض.
كما حضر رئيس هبئة إدارة قطاع البترول كابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي.

وقد تابعت اللجنة مناقشة مواد القانون، لاسيما المتعلّق منها بالعائدات والمحافظ وقواعد السحب، واستمعت لهيئة قطاع البترول، التي قدمت عرضاً مفصلاً حول عائدات الدولة وتفاصيلها في السنوات المقبلة، محددة ما هو مرتقب من ايرادات، وكيفية توزيعها.

وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على اتخاذ القرارات النهائية بعد جلسة الاثنين المقبل مع الخبير النروجي في انشاء الصناديق السيادية فيدار أوفيسين، لبت واقرار ما تبقى من مواد لها علاقة بالعائدات، والحوكمة وشروط الاستثمار.

واشار كنعان عقب الجلسة الى أن "المسار الذي تعتمده اللجنة الفرعية جدي وبنّاء ويأخذ طريقه لاقرار القانون على ضوء معطيات علمية وقانونية تتوفر للجنة"، آملاً عقب زيارة الخبير النروجي "في تكوين صورة واضحة لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح القانون".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout