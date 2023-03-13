رئيسة هيئة القضايا طلبت حضور جلسة استجواب سلامة وشقيقه ومعاونته الاربعاء

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طلبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر من قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا الترخيص لها أو لأحد معاونيها ممن ينوب عنها لحضور جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، والمزمع عقدها بعد غدٍ الأربعاء 15 آذار الجاري، بمشاركة الوفد القضاء الأوروبي، وذلك على خلفية ملفات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع.

يُشار الى أن “هيئة القضايا في وزارة العدل تتولّى تمثيل الدولة في لبنان والخارج أمام جميع المحاكم العدلية أو الإدارية أو التحكيمية على اختلاف أنواعها، وهي تدافع عن الدولة وترفع الدعاوى بإسمها”.