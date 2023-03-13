تعميم لكركي حول معاملات “صندوق الضمان”: مجّانية وللإبلاغ عن أي محاولة ابتزاز

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أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تعميمٍ، أن بعض المواقع الاخبارية الإلكترونية تداولت “أن بعض مستخدمي الصندوق في إحدى المكاتب يبتزّون أصحاب المؤسسات ويتقاضون منهم مبالغ مالية إضافية لتسهيل معاملات تسديد الاشتراكات وتسريع تنفيذها، وحيث أن التفتيش الإداري في الصندوق لم يتمكن من تأكيد مثل هذه الخلافات كون الاتهامات بقيت ضمن إطار العموميات من دون تحديد أسماء المستخدمين”.

وتمنى كركي على “جميع وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية توخّي الدقة في نشر أية معلومات غير مؤكدة من شأنها أن تطال سمعة الصندوق وكرامة المستخدمين وذلك كي لا تضطر إدارة الصندوق إلى اتخاذ الاجراءات القانونية في حق وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية”.

كما تمنى كركي على جميع أصحاب العمل والمضمونين والمراجعين وكل من تصله أية معلومة حول ابتزاز أو طلب مبالغ مالية من قبل أحد المستخدمين أو أي كان لتسهيل أو تسريع إنجاز معاملات في الصندوق إبلاغ إدارة الصندوق عبر مكتب الشكاوى في المركز الرئيسي على رقم الهاتف 705013/01، أو عبر الموقع الالكتروني للصندوق cnss.gov.lb”.

وفي هذا الإطار، أكدت إدارة الصندوق أن جميع المعاملات في الصندوق هي مجانية دون أية رسوم.