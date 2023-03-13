البنك الدولي مستعدّ لدعم لبنان..

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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج والمدير الإقليمي في البنك Jean Christophe Carret، وتم استعراض الأوضاع المشتركة.



وأكّد بلحاج "إستعداد البنك الدولي دعم لبنان في الظروف الاستثنائية من خلال عدد من مشاريع الإغاثة، لا سيما دعم القمح وبرنامج الاسر الأكثر فقرًا".



وتطرّق النقاش إلى ضرورة المحافظة على قطاع التعليم وإنقاذ العام الدراسي، ومساعدة الإدارة العامة، سيما المالية في مواجهة تداعيات الأزمة.



واستقبل الخليل رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد المزروعي وتمّ عرض أوضاع القطاع الزراعي.