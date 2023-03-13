ينقلان المخدّرات من البقاع إلى بيروت!

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـة العلاقات العامـة، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 12-3-2023، اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي، بسيارة نوع "مرسيدس 230" وذلك على مسلك البقاع / بيروت، وتمكنت من ضبطها وتوقيف سائقها".



ولفت إلى أنه، "يدعى: م. خ. (مواليد عام 1997، مكتوم القيد). كما ألقت القبض على الشخص الذي كان برفقته، ويدعى: ح. د. (مواليد عام 1993، لبناني)".



وبتفتيش المركبة الآلية عثرت بداخلها على "/147/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادتي الباز كوكايين والكوكايين، كما ضبطت مسدسًا حربيًا بحوزة الثاني".

ووفق البلاغ، "أودعا مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته".