عمرها 3 سنوات... طفلة تُردي شقيقتها قتيلة!

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لقيت فتاة في الـ 4 من عمرها، مصرعها في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأميركية، عقب إطلاق شقيقتها النار عليها.



وأفادت شرطة مقاطعة هاريس في ولاية تكساس، بأن فتاة في الـ 3 من عمرها، أطلقت النار تجاه أختها البالغة من العمر 4 سنوات مساء أمس الأحد، عن طريق الخطأ، وأردتها قتيلة.



وأوضحت الشرطة عبر "تويتر"، أن لحظة وقوع الحادث كان داخل المنزل 5 بالغين، إضافة إلى الفتاتين، اللتين قام ذووهما بحبسهما في إحدى غرف المنزل بحجة السيطرة عليهما، حتى لا يزعجا الكبار، وأثناء اللعب وجدت الأخت الصغرى المسدس وأطلقت النار على شقيقتها عن طريق الخطأ.

وأشارت الشرطة إلى أن طواقمها تحقق في حيثيات الحادث.



وذكرت قناة Fox News، أن الأهل توجهوا إلى الغرفة التي تتواجد فيها الفتاتان، عقب سماعهم صوت إطلاق للنار، ليجدوا الفتاة مصابة بعيار ناري، وإستدعوا الشرطة، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.