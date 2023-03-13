لقاء فرنكوفوني لأبي رميا

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استقبل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية وعضو الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية النائب سيمون ابي رميا ممثل منظمة الدول الفرنكوفونية في لبنان السفير ليفون اميرجانيان في المجلس النيابي من اجل البحث في التنسيق بين المجلس والمنظمة وتم التطرق الى البرامج التي تمولها المنظمة لتعزيز الفرنكوفونية في لبنان كما الى آلية التعاون في قطاع الشباب.

وقد دعا ابي رميا السفير اميرجانيان للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد في مجلس النواب يوم الاثنين ٢٧ اذار في الذكرى ٥٠ للشراكة بين لبنان والجمعية البرلمانية الفرنكوفونية في العالم.