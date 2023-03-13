تحضروا.. منخفض جوي وأمطار وبرق ورعد وثلوج!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتقارب ال 60 كلم/ س. تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة فتلامس ال1800 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر اليوم الإثنين بمنخفض جوي متمركز فوق قبرص يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى مساء يوم الأربعاء ، حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا ومن المتوقع ان يعود الى متقلب اعتبارا من مساء الجمعة.

معدل درجات الحرارة لشهر آذار من 13 الى 21.7 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية انخفاض في درجات الحرارة، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة، فيتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تنشط الرياح.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد احيانا لتقارب ال 60 كلم/ س. تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا مع تدني درجات الحرارة فتلامس ال1800 متر.

الأربعاء: غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خلال فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1700 متر، ويتحول الطقس بعد الظهر الى غائم جزئيا مع حدوث انفراجات واسعة، فتنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

الخميس: غائم جزئيا يسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 18 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 7 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط الى سيء خلال الليل على المرتفعات، بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,53

-ساعة غروب الشمس: 17,43