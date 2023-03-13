إعلان من المؤسسة العامة للإسكان!

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ذكرت المؤسسة العامة للإسكان، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، "الرأي العام والمواطنين من أصحاب القروض السكنية، بأنها وبالنظر إلى الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، ستضطر إلى حصر المراجعات لأصحاب طلبات التسديد المسبق للقروض المعطاة سابقًا لأي غاية كانت، بيوم الأربعاء من كل أسبوع ولفترة تمتد من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا".



وأضاف البيان, "بالنظر إلى الإقبال الكثيف على تسديد القروض السكنية فإنها تطلب حصر المراجعات بأصحاب العلاقة شخصيًا وذلك بهدف تمكين المؤسسة من معالجة ما يقارب 29 ألف طلب تقدم بها أصحابها بهدف التسديد المسبق والإجابة على إستفسارات المواطنين بهذا الشأن".



وأكد البيان أن, "المؤسسة تعبر عن أسفها لهذا الإجراء وتتمنى أن يكون مؤقتًا, آملةً أن تستعيد البلاد كامل عافيتها ليعود العمل إلى ما كان عليه قبل هذه الازمة".